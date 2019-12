Si le premier Noël Solidaire a démarré à Namur en 2011, c’est depuis 2016 qu’il se déroule au Wex de Marche-en-Famenne. L’événement mobilise, en cuisine, en salle et à divers postes 150 bénévoles qui gravitent autour de l’ASBL Educ’action et Dignité. "Cette année, ce seront quelque 800 personnes en difficulté de vie qui seront accueillies ce dimanche 22 décembre pour un Noël solidaire. Elles viennent de Hastière, d’Auderghem, de Tenneville, d’Assesse, de Houyet, de Jambes, de la Louvière, de Liège, de Mons, de Charleroi, de Wavre, de Gembloux, de Tamines, de Durbuy, de Huy, d’Eghezée, de Flémalle, de Jette, de Wépion…", énumère le coordinateur de l’événement Robert Bourgeois.

Ce professeur retraité qui a réussi à ouvrir un Espace Dignité pour accueillir les sans-abri à l’automne 2018, se souvient des débuts du Noël Solidaire. "Cette année-là, seul le chef Olivier Bourguignon du restaurant gastronomique Le Darville avait répondu présent et s’est montré spontanément très enthousiaste.. La magie des rencontres a opéré avec un chef aux commandes et tous ses amis, dans un lieu très majestueux, l’Arsenal de Namur."

Puis Olivier Bourguignon a convaincu une bonne partie des chefs de Génération W de se joindre à l’événement qui n’a cessé de grandir. Chacun a démarché ses fournisseurs, offert son temps et la main-d’œuvre de ses équipes pour tenir un gala en grande pompe à des centaines de bénéficiaires - personnes en difficulté financière, isolées, handicapées, âgées… - choisis par les associations de terrain.

"Ensuite est arrivée l’offre généreuse du Wex de Marche-en-Famenne qui nous proposait gracieusement toute leur infrastructure du Palais 5, tous frais pris à leur charge."

Que se passera-t-il ce dimanche ? "Aux alentours de 12 h 30, 25 cars venant des quatre coins de la Belgique, 800 invités en tout, seront accueillis en fanfare par des artistes, des personnalités médiatiques et l’équipe de la Cheffe Kaiyou. Outre le repas, du divertissement sera proposé grâce à des artistes tandis que le Père Noël offrira ses cadeaux aux enfants et jeunes de moins de 13 ans, alors que tous nos autres invités recevront une douceur en boîte", explique Robert Bourgeois.

Ces douceurs, ce sont celles qui remplissent les boîtes à chaussures remplies avec cœur par les enfants principalement des écoles de la région namuroise où est basée l’ASBL, mais aussi de Bastogne. Elles sont remplies de bonnes choses à déguster, joliment emballées et offertes à l’aveugle au moment du départ, vers 22h. "On en attend au moins 2 000 cette année. L’an dernier, on a assisté à un record avec 3 000 boîtes, ce qui permet d’en offrir plusieurs par personne."

Dans la foulée du Noël Solidaire, plusieurs événements prolongent cet esprit de fêtes. Il y a les bûches suspendues (4 € la part) fabriquées par la pâtissière Célestine Chepson pour les personnes qui fréquentent l’Espace Dignité (accueil de jour bas seuil), les Rois de la fête avec des galettes offertes et confectionnées par les élèves de l’ITCA (école de boulangerie-pâtisserie) le 6 janvier…

Les Toqués du coeur la semaine prochaine

À côté des chefs qui se déplacent au Wex de Marche, les Toqués du cœur rassemblent une série de chefs ou de restaurants qui proposent d’accueillir des personnes "bousculées par la vie", comme aime les appeler Robert Bourgeois, pour leur offrir un repas dans leur établissement.

Une bonne partie propose la date symbolique du 26 décembre afin de rester dans l’ambiance de Noël, mais les repas par groupes de 20, 50 ou tables de 4, peuvent s’étaler les jours suivants.

Parmi les horeca participant figurent le traiteur Ma Grenouille à Barchon, l’hôtel de Charleroi Airport, et des établissements namurois habitués de l‘opération comme le Patanthrope, la Brasserie de Bouge, le Grill des Tanneurs, le Val9, le Royal, le 830, le Pré de chez vous…