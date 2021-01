Comme toutes les autres communes de la Province, Neufchâteau doit chaque année mettre de l’argent sur la table pour financer la zone de secours de la Province. Cette fois, la somme s’élève à environ 364 000 euros. "Avec ce projet (NDLR : appelé ZSLux 3.0 et 4.0), la caserne des pompiers de Neufchâteau deviendrait un poste de troisième catégorie, soit un Poste de Premier Secours (PPS) avec une ambulance. Nous pensons que ce projet ne tient pas suffisamment compte de la nécessité d’avoir un poste situé à proximité des grands axes autoroutiers afin d’assurer une réaction rapide sur les lieux d’incendie ou d’accidents. Le temps d’intervention moyen dans notre Province est déjà plus long qu’ailleurs dans le royaume, est-ce que ce facteur a été pris en compte ?", se demande Xavier Demarche, un Chestrolais qui ne veut pas de ce changement. Il a donc décidé de lancer une pétition pour sensibiliser les citoyens, les autorités communales et provinciales. Celle-ci a déjà été signée par plusieurs centaines de personnes, en quelques jours à peine. Il propose même une alternative au projet en cours…

"Nous proposons qu’un nouveau Poste de Secours Principal d’intervention rapide soit créé sur le zoning de Molinfaing plutôt qu’à Libramont. Les anciens bâtiments de la Protection civile de Libramont serviraient à l’entreposage de véhicules utilisables pour des missions non urgentes. Libramont profite déjà de l’ambulance de sa clinique…"

Cette nouvelle caserne PSP offrirait selon lui quelques avantages : optimaliser le degré de couverture et les délais d’intervention. De servir d’appui rapide au SMUR pour le futur hôpital Vivalia 2025 à Habay. D’utiliser l’espace disponible au zoning de Molinfaing pour accueillir un hélicoptère médicalisé et un bombardier d’eau. Et une dizaine d‘autres raisons qui semblent, à première vue… assez réalistes selon lui. Mais qu’en pensent les pompiers, les premiers concernés ? "J’ai entendu la réponse de M. Thiry. Je ne suis pas tout à fait d’accord avec certains arguments avancés. J’aimerais bien lire le rapport qui a été rédigé pour proposer cette réforme", conclut-il.

Le manque d’effectif à Neufchâteau est un réel problème.

Le Commandant Stéphane Thiry (Zone de Secours Luxembourg) a vu la pétition. Il n’est pas opposé aux idées de Xavier Demarche, car chacun peut donner son avis. Mais… il faut être réaliste ! “Il faut dédramatiser ce projet. Il y a pas mal de points qui sont faux, la pétition n’indique pas la vérité du terrain. Premièrement, on ne va pas supprimer le poste de Neufchâteau. Au contraire, on a pensé à le maintenir, mais en faisant avec la réalité du terrain. En s’adaptant à la situation actuelle. Aujourd’hui, il faudrait entre 20/25 pompiers dans cette caserne pour qu’elle soit intégrée dans une autre catégorie. Il n’y a que 9 pompiers pour le moment. Pourquoi si peu de volontaires ? Aucune idée. Construire à Molinfaing nous ferait gagner du temps ? Au contraire, nous avons compté que ce serait plus long pour les pompiers de s’y rendre.” On précise que ce projet n’a pas encore été définitivement validé par le Collège et le Conseil de zone. Ce qui pourrait être acté fin janvier/début février.

L.T.