Le lac de Neufchâteau possède une nouvelle attraction cet été.

C’est ce mercredi matin que l’équipe de Shootlux est venue présenter son concept, unique dans notre Province. Une idée originale qui en intéressera certainement plus d’un.

De quoi s’agit-il ? Du Shootlux Boat. Traduisez : une bouée géante qui peut contenir jusqu’à six personnes. “C’est un petit bateau à moteur. Entre amis ou en famille, il est désormais possible de vivre une expérience hors du commun : organiser un apéro au beau milieu du lac de Neufchâteau. Et plus tard, vous pourrez également y faire un barbecue”, confie ainsi Guillaume Saussez.