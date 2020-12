Des kits de livres à emporter à La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Vielsalm et Virton

La Province de Luxembourg participe à la 9ème édition de la Nuit des Bibliothèques, avec les provinces de Brabant wallon, Hainaut et Namur. Suite aux recommandations sanitaires fédérales, l’événement s’est adapté afin de permettre aux familles de vivre ce festival en toute sécurité.

Les bibliothèques participantes proposeront une formule inédite tout en restant cohérente avec les objectifs initiaux : créer du lien, éveiller les sens et transmettre le plaisir de la lecture.

Les bibliothécaires ont rivalisé d’ingéniosité pour élaborer un programme d’activités originales. Elles proposeront un kit de livres à emporter à la maison pour des soirées pyjama et des kits doudou it yourself pour réaliser en famille des objets originaux sur le thème de la nuit.

Un paquet cadeau sera offert du 15 au 19 décembre dans les bibliothèques de La Roche-en-Ardenne, Marche-en-Famenne, Vielsam et Virton.

Toutes les activités sont entièrement gratuites. Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque pour connaître le détail de ce qui est proposé et la marche à suivre pour réserver un ou plusieurs kits.

Pour trouver les coordonnées de toutes les bibliothèques et ludothèques en province de Luxembourg : www.bibliotheques.province.luxembourg.be