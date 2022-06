Les travaux débuteront ce lundi entre le giratoire formé avec la N89/rue de Saint-Hubert et le carrefour avec les rues Wisbeley et d’Ochamps

Ce lundi 27 juin, à Ochamps et à Recogne, des travaux de réfection des revêtements de la N40/rue de Libin débuteront entre le giratoire formé avec la N89/rue de Saint-Hubert et le carrefour avec les rues Wisbeley et d’Ochamps. Ce tronçon devra être fermé à la circulation durant 1 semaine.

Modification des conditions de circulation

Du lundi 27 juin au mardi 5 juillet, la N40 sera fermée à la circulation du giratoire jusqu’au carrefour :

Les usagers circulant sur la nationale seront déviés via la N89/rue de Saint-Hubert et l’E411/A4 via les échangeurs n°25 Libramont-Chevigny et n°24 Transinne - Libin ;

Un accès aux riverains et aux commerces sera assuré.

Ce chantier représente un budget de près de 156 000 € HTVA financé par la Sofico, maître d’ouvrage. Il sera réalisé en collaboration avec le SPW Mobilité et

Infrastructures, maître d’œuvre. La société Socogetra a été désignée par marché public pour l’exécution de ces travaux.