Le convoi humanitaire de la Province a quitté Arlon ce mardi vers 18 h. Direction : la Pologne et la frontière avec l’Ukraine. A trois autocars s’ajoute une camionnette dans laquelle ont pris place le gouverneur Olivier Schmitz et son chef de cabinet.

"Je remercie la Province qui rend possible ce projet de mission humanitaire mais aussi le collège provincial pour son soutien et les services provinciaux pour leur réactivité et leur efficacité", souligne Olivier Schmitz sur les réseaux sociaux.

Le gouverneur précise que cette mission a un double objectif. " Premièrement, acheminer à la frontière ukrainienne les dons récoltés par l'association des femmes ukrainienne de la province et du matériel d'intervention récolté par la zone de secours Luxembourg pour les pompiers ukrainiens. Deuxièmement, rapatrier en province de Luxembourg 200 réfugiées ukrainiennes et leurs enfants fuyant la guerre. Celles-ci seront accueillies par des familles luxembourgeoises volontaires."

Il conclut en disant qu’il est très fier de la solidarité luxembourgeoise.