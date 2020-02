La météo clémente de ce vendredi - ciel bleu et température de 6 degrés - contraste avec le sentiment qu’ont en ce moment les riverains du quartier de Schoppach (Arlon). " Ici, c’est la campagne à proximité de la ville. On voit souvent des animaux dans nos jardins. Mais tout cela risque de changer avec la création de centaines de logements dans notre quartier. Tel que cela a été présenté : nous n’en voulons pas !" , lance d’emblée Bernard Pierre, qui habite l’avenue du Bois d’Arlon et qui est un des farouches opposants au projet en question.

L’écoquartier de Schoppach, soit une offre immobilière pouvant atteindre 213 lots (appartements/maisons), se découpe en deux phases. La phase 1 des travaux, justement, a démarré il y a quelques mois. Et les riverains se font aujourd’hui entendre. " Comme nous l’annoncions dans nos revendications, il y a déjà eu des problèmes avec la partie terrassement. Huit talus proches des habitations ont été abîmés/fragilisés. On ne rentrera pas dans les détails, mais on nous avait juré que les jardins des habitants n’allaient pas être touchés. Ce n’est pas le cas" , poursuit-il.

À Arlon plus qu’ailleurs, il faut bien augmenter et améliorer l’offre en matière de logement. " Oui, on comprend bien qu’il faut des logements pour tout le monde. Mais ce que nous allons avoir nous semble disproportionné et inapproprié. Ce n’est pas un projet à taille humaine. Il n’a pas été bien pensé. C’est dénaturer le quartier de Schoppach, notre cadre de vie, en nous mettant plus de 200 logements dans le paysage. "

À terme, avec ces logements supplémentaires, Schoppach risque d’être saturé du point de vue du trafic routier. C’est du moins la vision des choses qu’ont les riverains. " Les rues adjacentes sont déjà étroites et le trafic assez dense. Sans compter la vitesse excessive. Si on part sur une moyenne de 2 véhicules par logement (par exemple sur 150 actuels +213 à construire = 363), on risque vite de se retrouver avec un trafic d’environ 750 véhicules, autour du site. Sans oublier le trafic habituel" , explique-t-il.

Pas mal d’inquiétudes que les habitants souhaitent soulever lors de la prochaine enquête du permis d’urbanisme. Mais n’est-ce pas un peu tard ?

L’échevin de l’Urbanisme de la ville d’Arlon connaît bien le dossier et les plaintes des habitants. Il revient sur la genèse des évènements. "Je comprends leur frustration. Il faut savoir qu’au départ, les riverains ont remis plusieurs courriers/recommandations à la commune pour s’opposer à ce projet , dit-il. Mais pour une raison que l’on qualifiera d’administrative, un changement au sein de la commune a impacté leur demande (NdlR : départ du chef de service) . Finalement, le dossier de l’écoquartier est transmis puis validé par la Région wallonne. Le permis d’urbanisation est octroyé " , explique Ludovic Turbang.

Trop tard et… pas de chance pour les riverains qui n’ont donc pas vraiment eu de possibilités de se défendre ou d’être réellement entendus, comme le sous-entendait Bernard Pierre. Aujourd’hui, la commune ne peut donc rien faire avant le début de la phase 2 des travaux. "Cela veut peut-être dire, pas avant quelques années. La phase 2 ne peut démarrer que si au moins 60 % des travaux de la phase 1 sont terminés. "

En clair, cela signifie que personne ne peut s’opposer au permis actuel octroyé, au grand dam des riverains qui souhaitent encore quelques modifications. Mais… " Bien évidemment, si on constate un manquement par rapport à ce permis dans cette phase 1, nous réagirons et le cas échéant, réexaminerons notre position. Notre travail est de suivre le chantier et de vérifier que tout est bien respecté par le promoteur " , poursuit l’échevin.

Il apporte aussi un autre avis sur le quartier. " Est-ce qu’on peut aussi parler d’un village ? Je dirai plutôt qu’on est dans un environnement semi-urbain/semi-rural. J’entends dire qu’on a vu trop grand ? Non. On arriverait à une densité de +/- 40 logements par hectares. Le quartier est quand même reculé, situé dans une ancienne carrière. C’est proche de la gare et des axes routiers. On va développer des vois d’accès…" , conclut-il.

Bernard Pierre porte beaucoup d’estime à l’échevin Ludovic Turbang. Il dénonce quand même certains arguments qui ne le convaincront sans doute jamais. " On nous a vendu du green-washing. Des beaux immeubles ! en phase avec la nature, etc. Pour nous, ce sont des habitats invasifs sur deux rues. Il y a aussi certains points qui n’ont pas été relevés par le promoteur : a-t-on pensé au prix des loyers/terrains ? Tout le monde ne pourra pas en profiter. Et les personnes handicapées, les séniors et les crèches ? On manque de place dans la région, mais pas certain qu’on ait réservé des logements à leur attention " , dit-il.

À noter que c’est la société de construction Thomas&Piron, bien connue dans la Province, qui agit en tant que promoteur. Outre ce projet d’écoquartier, Schoppach verra d’autres autres grands projets similaires se réaliser dans les prochaines années : l’îlot Vert, la Briqueterie et les Terrasses de la Semois.

L.T.