Une vingtaine d’interventions pour les pompiers d’Erezée, Marche et La Roche



Vers 18 h 30, un orage a éclaté dans la région de Durbuy et Barvaux. Les rafales de vent et les pluies torrentielles ont fait de nombreux dégâts. Le dispatching de la zone de secours Luxembourg a reçu une vingtaine d’appels pour des arbres tombés sur la chaussée, des caves inondées et des morceaux de toiture envolés.

Les pompiers d’Erezée, Marche-en-Famenne et La Roche-en Ardenne se sont rendus sur place pour pomper l’eau, bâcher les toitures et tronçonner les arbres qui obstruaient les routes. Vers 21 h, les interventions étaient toujours en cours.