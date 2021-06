Il y a quelques jours, Engie a déposé une demande de permis d'urbanisme pour la création d'un parc éolien au-dessus de Our (Paliseul). Ce parc éolien va être composé de 5 éoliennes de 180m de haut. Ces éoliennes ont une capacité de 4.2MW, ce sont les plus puissantes qui existent.

"Pour ceux qui connaissent bien les lieux, la grue tour de chez Thomas Piron fait 30m de haut, les éoliennes seront donc 6x plus grande. Ces éoliennes seront implantées à moins de 1 km des habitations de notre petit village rural", indiquent les opposants qui se mobilisent. Parmi eux, Maxime Collard, le célèbre chef et propriétaire de la Table de Maxime, un restaurant étoilé. "Our ne sera pas le seul village impacté ! Beth, Opont, Villance, Maissin, Framont, Paliseul, Libin, Naomé, Lesse, Redu, Daverdisse, Porcheresse aussi. La visibilité du projet sera accentuée par la présence d’un balisage. En raison de la situation du parc en zone d’exercices militaires aériens à basse altitude, les éoliennes devront être balisées de jour et de nuit. Le bruit particulier des éoliennes sera perceptible, nettement perceptible et identifiable", dit-il. Une pétition a même été lancée. Presque 900 personnes l’ont déjà signée. A ce stade, on est en pleine enquête publique. Elle durera jusqu’au 16 juin.

Le lien vers la pétition :https://www.change.org/p/commune-de-paliseul-non-au-parc-%C3%A9olien-%C3%A0-our?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=495b3470-938b-11e6-b45e-4558790f6bfc

L.TR.