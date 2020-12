Il y a quelques jours, la ville de Marche annonçait la prolongation jusque fin mars de la gratuité des parkings décrétée au printemps dernier pour soutenir les commerçants du centre-ville. Les autorités font aujourd’hui Marche arrière... à la demande des mêmes commerçants. Certains redoutent que la gratuité des parkings n’entraîne un phénomène de voitures « ventouses ». « On salue le geste de la commune, mais il faut nuancer la situation », observe David Hotua, président de l’association des commerçants.

« Proposer des parkings gratuits sans maîtriser la notion de temps est à double tranchant. On se retrouve avec des résidents et des travailleurs qui cherchent à se garer au plus près de leur domicile ou de leur lieu de travail et qui monopolisent ainsi l’emplacement de parking gratuit. » La ville a donc décidé de rétablir les horodateurs à partir du 1er janvier. « Cela n’empêchera pas que nous sollicitions un débat au sein de l’association des commerçants pour déterminer la voie à suivre », a indiqué le bourgmestre André Bouchat

Du côté de la minorité, on aurait préféré une mesure intermédiaire. « On sait qu’il y a traditionnellement deux considérations à concilier quand il s’agit du parking en ville », observe le conseiller et chef de file libéral Willy Borsus. « Favoriser la gratuité pour inciter les gens à venir au centre-ville d’une part, et de l’autre, éviter les voitures ventouses qui empêchent le stationnement des personnes qu’on cherche à attirer. La réponse à cela pourrait être le disque de stationnement ou d’autres moyens technologiques permettant de définir des plages horaires. Prolongeons la gratuité au début 2021 et mettons cette période à profit pour envisager ces éléments. » La question du stationnement devrait être l’un des principaux enjeux du Plan Communal de Mobilité en cours d’élaboration à Marche.