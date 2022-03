La députée Anne-Catherine Goffinet a ré-interpellé le ministre de la mobilité Philippe Henry au sujet de la sécurité des parkings pour camions et du stationnement illégal sur la bande d’arrêt d’urgence de l’axe autoroutier E 411-E25

" La sécurité de nos routes dépend des conditions de repos des conducteurs professionnels, a insisté la députée arlonaise. En février 2021, je vous ai déjà interpellé à ce sujet et plus particulièrement sur le manque de places de parking confortables sur notre territoire. La province de Luxembourg fait face à une augmentation du trafic de poids lourds et à l'engorgement des aires de repos autoroutières."

Le ministre Henry a rappelé que la sécurité des usagers des autoroutes et de ces parkings constitue une préoccupation majeure et quotidienne pour les gestionnaires des autoroutes wallonnes, la Sofico et le SPW Mobilité et Infrastructures, mais également pour les concessionnaires concernés ainsi que pour les services de police.

" Dans ce cadre, le projet Trademex est chargé de la collecte, de l'exploitation et de la diffusion du trafic, ainsi que du comptage des véhicules sur le réseau routier wallon structurant, afin de permettre tant à la Sofico qu'au Centre Perex et, in fine, à la Wallonie, d'atteindre plusieurs objectifs dont l'amélioration des services rendus aux utilisateurs du réseau routier wallon", a-t-il souligné.

En ce qui concerne les emplacements de parking, le ministre a admis qu’il y a globalement un déficit pour les poids lourds sur l'ensemble du territoire wallon.

" Il est à noter que le problème du stationnement illégal des camions sur la bande d'arrêt d'urgence n'est pas spécifique à la province de Luxembourg, mais se concentre sur l'ensemble du territoire wallon, a-t-il précisé. Pour y remédier, le SPW Mobilité et Infrastructures travaille dans le cadre de ses compétences, notamment en continuant à procéder à l'installation de plots destinés à empêcher ce stationnement. La question du contrôle du respect du Code de la route est, quant à elle, du ressort exclusif de la police de la route qui dispose de moyens limités mais qui intervient sporadiquement."

Le ministre a relevé, par ailleurs, que malgré l'augmentation du trafic des poids lourds, le taux d'occupation de l'aire autoroutière de Wanlin reste sensiblement stable, aux alentours de 45 %. " L'utilisation des parkings doit être encouragée par l'ensemble des acteurs du service des transports, en ce compris le secteur de l'assurance, mais aussi via une intensification de l'application d'amendes en cas d'utilisation de la bande d'arrêt d'urgence."

Dans le cadre du plan Infrastructures et Mobilité pour tous, une enveloppe de 20 millions d'euros est prévue pour les aires autoroutières. Ce budget sera consacré aux travaux de renouvellement des aires de Bierges, Waremme, Sprimont et Hondelange. À cette occasion, la création d'emplacements supplémentaires sera prise en compte et étudiée.

Quant au renouvellement de la concession de Hondelange, le ministre a précisé qu'aucune offre n'a été reçue par la Sofico à l'automne dernier. Dès lors, celle-ci a négocié avec l'actuel exploitant pour garantir le maintien des activités sur le site pour une durée limitée.