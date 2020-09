Raphaël Warny, directeur de la station, vient d’annoncer, dans un communiqué, que Pascal Belpaire, ex-directeur de TV Lux rejoindra 7 FM le 7 septembre.

" Le moment est venu d’évoquer la grande rentrée 7 FM", souligne-t-il. " Il y aura une foule de nouveautés en radio et sur les réseaux, en restant toujours au cœur de la province de Luxembourg. Sans plus attendre, nous pouvons l’annoncer : Pascal Belpaire rejoint le team pour renforcer le côté proximité."

"Ce journaliste expérimenté, qui été rédacteur en chef de L’Avenir, puis durant 11 ans, directeur de la TV locale TV Lux, a été séduit par le produit et par l’avenir qui se dessine pour ce média très dynamique", poursuit-il.

Pascal Belpaire s’occupera de l’information régionale, tous les matins de la semaine à 7 h 53 et 8 h 53 ainsi que d’un flash à 12 h 53. "L’analyse de l’information de proximité est primordiale sur 7 FM", précise Raphaël Warny. " Je suis très fier et honoré que Pascal ait pensé à moi pour la suite de sa carrière. Après un passé brillant en tant que directeur de TV Lux, je me réjouis de travailler avec lui au développement de notre produit."

En plus de l’information régionale, 7FM va proposer un nouveau rendez-vous chaque samedi et dimanche de midi à 13 h animé par Pascal Belpaire. " 7 entre nous" sera le rendez-vous du week-end. L’émission accueillera des personnalités politiques, culturelles, sportives, ou encore des Luxembourgeois qui font le buzz.