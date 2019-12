Les faits se sont déroulés au cours d’une soirée privée.

La nuit a été agitée ce vendredi à Wellin. Au cours d’une soirée privée, un jeune homme a été roué de coups et frappé à plusieurs reprises avec une batte de baseball et une clé à mollette. Les auteurs des coups sont deux frères, originaires de Rochefort. L’un est mineur, l’autre est majeur. Ils ont été privés de liberté. La victime a été hospitalisée à Dinant. Selon le parquet de Luxembourg, l'un des deux frères récemment éconduit par sa petite copine ne supportait pas la rupture et s'est présenté ce vendredi à une fête qu'elle organisait à Wellin. Après insistance, il a réussi à se faire inviter. "Au cours de la soirée, il s'en est pris à la victime, l'a emmenée à l'extérieur où il s'est fait attrapé et passé à tabac", a indiqué le parquet. L'enquête est menée par la police Semois et Lesse et est toujours en cours.