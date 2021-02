Il aura fallu plus d’un an au tribunal de police de Marche-en-Famenne pour rendre son jugement dans l’affaire relative à la mort de Joachim Vieuxtemps le 22 septembre 2018 à Petit-Han (Durbuy). Un dramatique accident de la route au cours duquel la voiture du Durbuysien de 36 ans est entrée en collision frontale avec un autre véhicule à hauteur d’un virage. Poursuivi pour plusieurs préventions dont imprégnation alcoolique et homicide involontaire, Philippe V., le conducteur de l'autre voiture en question, n’a cessé de contester sa responsabilité tout au long du procès. Et ce malgré un rapport judiciaire accablant selon lequel il se serait déporté sur l’autre bande au moment de l’impact. Rapport qu’il avait d’ailleurs contesté sur base d’une contre-expertise.

Lundi, le tribunal correctionnel a finalement déclaré l’ensemble des préventions établies. Le prévenu écope de deux peines de travail pour un total de 360 heures. Un verdict bien différent des trois ans requis par le ministère public dans son réquisitoire. « La peine de travail constitue une peine et son exécution n’est pas anodine » précise le juge dans son prononcé. « À chaque heure de son exécution, le prévenu pourra mesurer la gravité des faits qu’il a commis. » En cas de non-exécution, le prévenu s’expose à une peine de prison pouvant aller jusqu’à 3 ans. À cela s’ajoute une déchéance du droit de conduire de 3 ans avec sursis pour 27 mois, et le placement d’un éthylotest anti-démarrage sur sa voiture.