" Les études de médecine, pourquoi pas moi ?" c’est le nom de la nouvelle campagne développée par l’ASBL Santé Ardenne à l’attention des élèves terminant leurs études secondaires.

"Plusieurs études démontrent que la meilleure chance pour qu’un jeune s’installe dans une zone en pénurie de soignants, c’est qu’il soit lui-même originaire de cette région, explique le Dr Christian Guyot, président de l’ASBL. L’objectif est de susciter des vocations pour que demain notre région ne manque pas de médecin."

Ce nouvel axe s’inscrit dans le cadre des actions menées depuis 2016 par l’ASBL avec l’aide de la Province de Luxembourg afin de lutter contre une problématique qui fait régulièrement la une de l’actualité : la pénurie de médecins généralistes.

Place donc cette année à une action à destination des plus jeunes qui, au travers de quatre activités, découvriront les études et le métier de médecin. Consciente de la crainte que suscite l’examen d’entrée et afin qu'il ne constitue pas un frein pour les élèves luxembourgeois, l’ASBL Santé Ardenne leur propose de rencontrer l’organisateur de cet examen lors d’une soirée d’informations en ligne le 15 mars à 20 h 30.

Ensuite, les jeunes pourront s’inscrire à des ateliers d’exercices pratiques pour réviser leur math, chimie, physique et biologie dans le contexte plus spécifique du QCM de l’examen d’entrée. Le Services d’Informations sur les Études et les Professions (SIEP) sera également de la partie.

Inscription à info@santeardenne.be. Infos au 063/230 240 (EAFC SudLuxembourg) ou 061/22 46 71 (IEPSCF Libramont). Plus d’information sur www.santeardenne.be/etudiant-secondaire