Bonne nouvelle pour les opposants au projet initié par la SPRL VORTEX ENERGY, qui prévoit l’implantation et l’exploitation de 3 éoliennes à Sommethonne (puissance maximale de 10,5MW). « Une belle victoire pour nos paysages, notre cadre de vie, notre patrimoine et la biodiversité de notre belle Gaume. C’est une grande fierté et le résultat d'un travail acharné », se félicite aujourd’hui le collectif anti-éolien du village. Attention toutefois de crier victoire trop vite. Le promoteur peut en effet introduire un recours auprès du Gouvernement wallon.