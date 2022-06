Six perquisitions ont été menées simultanément par la police judiciaire fédérale et les agents de l’Afsca

Anne-Sophie Guilmot, substitut du procureur du Roi et magistrate de presse au parquet du Luxembourg vient de donner des précisions à propos des perquisitions menées ce mercredi dans le cadre de l’affaire Ferrero.

"En avril dernier, le parquet du Luxembourg confirmait l’ouverture d’une information judiciaire dans la foulée de l’épidémie de salmonellose auprès de consommateurs contaminés à la suite de la consommation de divers produits de chocolat Kinder en provenance de l’usine Ferrero d’Arlon" , rappelle la magistrate dans un communiqué.

"En date du 19 avril, un juge d’instruction a été saisi par le parquet du Luxembourg à l’encontre de la " SA Ferrero Ardennes et X" du chef d’infractions aux dispositions légales en matière de sécurité et d’hygiène des denrées alimentaires, d’obligations de notification et de traçabilité dans la chaîne alimentaire, et du chef de lésions corporelles involontaires et de non-assistance à personne en danger", poursuit-elle.

La magistrate indique que l’instruction judiciaire actuellement en cours vise à établir les responsabilités éventuelles dans la gestion de la contamination, du respect du suivi de la chaine alimentaire et dans la communication ou non communication des informations aux autorités sanitaires.

" Ce mercredi 8 juin, six perquisitions ont eu lieu, précise-t-elle. Elles ont été menées simultanément par la police judiciaire fédérale et les agents de l’Afsca en étroite collaboration avec les autorités judiciaires et policières luxembourgeoises."

Plusieurs lieux sont concernés en Belgique - à Bruxelles et à l’usine d’Arlon - et au Grand-Duché du Luxembourg, au siège de la multinationale "Casa Ferrero", regroupant notamment les sociétés Ferrero International SA, Ferrero Trading Lux SA et Sarl Ferrero Management Services Luxembourg.

Les perquisitions ont notamment permis de procéder à la saisie de documents et de matériel informatique qui seront exploités par les enquêteurs.