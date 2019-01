A ce jour, 389 carcasses se sont révélées positives sur les 959 sangliers prélevés

Le Gouvernement wallon vient d’approuver, sur proposition du ministre wallon de la nature et de la forêt, René Collin, un arrêté modifiant diverses mesures temporaires de lutte contre la peste porcine africaine. Il a été décidé de permettre à des chasseurs mandatés par l’Administration de mener des opérations de destruction des populations de sangliers dans la zone tampon. Ces tirs complèteront le réseau de pièges mis en place.

De plus, les personnes participant à la destruction des sangliers procéderont eux-mêmes, dans le respect des règles de biosécurité, au transport et à l’évacuation, vers le centre de collecte de Virton, des carcasses piégées ou abattues dans les zones noyau et tampon. Le ministre signale, par ailleurs, qu’il a reçu de nouvelles informations du Réseau de Surveillance Sanitaire de la Faune Sauvage en Wallonie sur l’état des lieux des analyses effectuées dans le cadre de la gestion de la peste porcine africaine.

A ce jour, 1.147 sangliers ont été prélevés dont 959 dans le périmètre infecté. 389 carcasses se sont révélées viropositives.