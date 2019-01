Le ministre wallon, René Collin, a été informé, mardi soir, de la présence de deux sangliers contrôlés positifs à la peste porcine africaine dans la Zone d’Observation Renforcée (ZOR), entre Meix-devant-Virton et Sommethonne. Il a réuni, ce matin les autorités mobilisées pour lutter contre la maladie : AFSCA et cabinet du ministre fédéral de l’agriculture, Réseau de Surveillance Sanitaire de la Faune Sauvage en Wallonie (ULiège) et le Service Public de Wallonie (DNF – DEMNA).

« Ces deux cas confirment la forte progression observée du virus vers l’ouest », souligne René Collin. « En fonction des nouvelles découvertes, les zones opérationnelles de lutte vont être adaptées. La zone tampon va ainsi être étendue sur une partie de la zone d’observation renforcée, au sud-ouest. »

Le ministre rappelle également que se concrétisent les mesures auparavant ou récemment décidées pour accroitre le dispositif de lutte, à savoir la surveillance de l’ensemble des zones et recherche systématique des cadavres d’animaux infectés, le respect strict des règles de biosécurité, l’ établissement d’une clôture supplémentaire à l’ouest à l’axe Pin-Orval-Limes-Gérouville-Sommethonne- Villers- la-Loue ainsi que intensification de la destruction des sangliers par pièges et enclos.

L’ensemble des mesures et des dispositifs mis en place depuis la mi-septembre a de nouveau été validé par l’expert mandaté par l’Europe qui était justement sur place ces lundi et mardi. Les informations ont été communiquées aux autorités françaises et grand-ducales.