Le 21 décembre, la Belgique a été avertie que l’Organisation mondiale de la Santé animale (OIE) validait le statut indemne en matière de peste porcine africaine. Cette décision permet d’envisager à nouveau le commerce international des produits d’élevage de porcs. " C’est une excellente nouvelle pour nos éleveurs porcins ", souligne le ministre Willy Borsus. " Bien entendu, la lutte n’est pas terminée, il est nécessaire de prendre des mesures post-crise pendant encore une année, notamment pour réduire les populations de sangliers. Je proposerai à cet effet un plan concerté de réduction début 2021."

Pour rappel, en concertation avec le ministre de la Chasse, Willy Borsus et l’ensemble du comité stratégique "Peste porcine africaine", la gestion "' post-crise" a été enclenchée en novembre. Cette gestion prévoit, jusqu’au 31 mars 2021, la surveillance et l’entretien des clôtures installées en zone infectée, la poursuite de la destruction des sangliers et de la prospection pour rechercher des cadavres de sangliers. Les sangliers détruits, trouvés morts ou abattus par les chasseurs continueront à être testés pour la PPA pour repérer tout cas positif.

A partir du 1er avril 2021, le découpage en zones infectée (ZI), d’observation renforcée (ZOR) et zone de vigilance (ZV) sera simplifié : la zone infectée deviendra zone de surveillance et les deux autres zones fusionneront pour devenir la zone d’observation. Sur l’ensemble des zones, soit 1106 km 2, maintien des clôtures jusque 31 mars 2022 et de l’effort de prospection et de recherche de cadavres de sangliers jusque 31 août 2021. Le plan de tir sera adapté. Il est prévu, par ailleurs, l’emballage des sangliers trouvés morts jusque 31 mars 2022 et des tests ADN sur les sangliers tirés pour détecter d’éventuelles intrusions. La commercialisation de la venaison sera à nouveau possible pour les sangliers chassés dans cette zone.

Le maintien de ces mesures après le recouvrement du statut indemne est nécessaire car la possibilité que la peste porcine africaine ressurgisse existe toujours, même si la probabilité est faible. Pour la ministre Céline Tellier, "C’est une nouvelle étape importante pour tous les citoyens, acteurs privés et publics, ainsi que pour les éleveurs porcins, qui voient tous leurs efforts enfin récompensés. La zone va encore rester en convalescence mais pour nous la phase de sortie de crise est maintenant confirmée."