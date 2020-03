La filière Forêt-Bois demande à la ministre Céline Tellier de raccourcir les délais

La Confédération Belge du Bois, l’Union Ardennaise des Pépiniéristes, et NTF - Propriétaires Ruraux de Wallonie ont réagi à l’annonce de la ministre Céline Tellier relative à une reprise conditionnelle des travaux forestiers en zone infectée par la peste porcine africaine, début avril, suite à l’avis remis en urgence par le comité scientifique de l’Afsca.

" Nous remercions le comité Scientifique de l’Afsca pour la rapidité de rédaction de ce conseil urgent ", soulignent-ils. "Alors que les secteurs avaient été auditionnés par ce comité le 26 novembre 2019, il aura fallu attendre trois mois, un rassemblement à Arlon le 11 février et une manifestation à Namur le 20 février pour que la demande soit enfin introduite."

Si la filière Forêt-Bois est satisfaite d’avoir été entendue dans ce dossier qui cause des dégâts irréparables à la forêt de la zone interdite d’accès, mais aussi à l’ensemble de la filière forêt-bois de la région, depuis maintenant plus de 18 mois, elle demande que les délais soient raccourcis.

" Les travaux d’entretien de la forêt vont pouvoir reprendre pour tenter de sauver ce qui peut encore l’être", poursuivent-ils. " La filière forêt-bois remercie la ministre Tellier et l’ensemble du Gouvernement wallon pour cette décision mais elle demande que tout soit mis en œuvre pour que la reprise des travaux forestiers soit la plus rapide possible via un arrêté ministériel qui devrait pouvoir être rapidement rédigé."

Les trois organisations attendent de pouvoir consulter le projet d’arrêté et ses conditions avant de se prononcer sur la faisabilité de la reprise des travaux forestiers. " Les bois chablis, tombés suite aux tempêtes de ces derniers week-ends, doivent être sortis de la forêt avant le printemps et le premier envol des scolytes. Sans quoi, ils seront la source d’attaques de scolytes exponentielles par la suite. Une reprise de la récolte de ces bois en avril sera malheureusement trop tardive pour éviter ce drame sanitaire."

L’urgence est également de mise pour les propriétaires et exploitants forestiers feuillus car la récolte des bois feuillus est généralement interdite et/ou suspendue du 1er avril jusqu’au 15 août en raison des mesures de protection de la nature et notamment de nidification des oiseaux en vertu de la circulaire biodiversité, Natura 2000.

Dans ce contexte, les organisations se tiennent à la disposition de la ministre et de son administration afin que l’arrêté ministériel puisse être rédigé dans les plus brefs délais et que la reprise des travaux forestiers soit effective dans les tous prochains jours afin que les indépendants et entreprises du secteur puissent tenter de récolter les bois chablis et les lots de bois feuillus dans les délais indiqués.

Elles rappellent, par ailleurs qu’il reste encore à traiter le second volet promis depuis le début de la crise et confirmé par le Gouvernement wallon le 20 février , à savoir l’indemnisation des propriétaires, pépiniéristes, entrepreneurs, exploitants forestiers touchés lourdement depuis le début de cette crise. Le Cabinet Tellier a annoncé une réunion dans le courant du mois de mars.