Un accident impliquant deux véhicules s’est produit dimanche soir, vers 18 h 25 sur la N 895 entre Bellefontaine et La Soye. L’un des conducteurs a raté son tournant et n’a pu éviter un autre véhicule venant en face. La collision frontale a été mortelle pour l’un des conducteurs, Pierre Tribolet. Les pompiers l’ont désincarcéré et ont tout fait pour le sauver. Malheureusement, le Gaumais est décédé sur place.

Les pompiers de Virton et Etalle ont également pris en charge un blessé. La zone de police de Gaume a procédé aux constats d’usage. Pierre Tribolet habitait la commune de Meix-devant-Virton, dont il était originaire. Le Gaumais jouait de la trompette au sein du cercle musical de Meix. Il tapait aussi la petite balle avec le club de tennis de table de sa commune.