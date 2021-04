Le conseil communal avait été demandé d’urgence par l’opposition Ecolo+ et PourvouS la semaine dernière. L’opposition voulait notamment discuter des résultats d’un sondage réalisé le mois dernier par l’Observatoire de l’Environnement d’Arlon (NDLR : l’Obse). Un sondage très controversé hier soir. "On voit clairement qu’il est plutôt orienté pour détruire notre projet. C’est caricatural et il pose question. Il manque d’objectivité. C’est plutôt un argumentaire, pas un sondage", dit-on en substance du côté de la majorité.