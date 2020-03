A Aubange, la rénovation d’un quartier posait problème. On se dirige vers une entente.

Une douzaine de riverains situés le long de la place Verte, à Aubange, étaient assez paniqués cette semaine. Car lundi, les premiers travaux de rénovation de ladite place ont démarré. Surprise lorsque l’entrepreneur des travaux, présent sur place, a fait croire, sans doute maladroitement, que certains jardins appartenant à ces propriétaires privés, allaient être rasés. A la place, du béton et des trottoirs…Un imbroglio administratif suivi de certaines paroles qui semble finalement bien se terminer, si on en croit le bourgmestre Jean-Paul Dondelinger. « Ce mardi 3 mars, j’étais accompagné de trois échevins et du Directeur général de la Ville d’Aubange. On a rencontré une délégation de riverains de la place Verte à Athus. On a présenté les excuses du Collège pour le couac administratif relatif aux travaux qui vont être entamés sous peu à la Place Verte et qui s'inscrivent dans le cadre de la rénovation urbaine d’Athus. Les riverains sont repartis rassurés. Rien ne sera effectué sans leur accord, lequel leur sera demandé via un formulaire adéquat. Le plus important réside dans la participation d'office d'un représentant des riverains lors de chaque réunion de chantier », indique aujourd’hui le bourgmestre.