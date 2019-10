Luxembourg Il y a encore trop d’infractions de roulage impunies.

Les travailleurs frontaliers ne diront sans doute pas le contraire : chaque jour sur la E411, la plupart des véhicules roulant avec une plaque jaune, immatriculés au Grand-Duché, vont souvent plus vite que les automobilistes ayant une plaque belge. "Ils se sentent intouchables. On a deux mondes différents et cette situation n’est pas tolérable", confie le substitut du Procureur du Roi Thibaut Vandamme.

Le tribunal de police d’Arlon poursuit les chauffards, mais parfois, la justice ne peut rien faire face à nos voisins luxembourgeois. On parle ici de ces sociétés qui, volontairement ou non, font tout pour ralentir le travail de la justice. Une nouvelle preuve est à signaler ce mercredi matin.

Cette société, une multinationale active dans le monde de la finance et des audits financiers est basée au GDL. Elle possède une flotte de… 1 800 véhicules. Rien que pour cette société, on recense presque autant d’infractions de roulage, souvent des excès de vitesse, commis depuis des années sur le sol belge. Dans ce cas-ci, le conducteur d’un de leurs véhicules a été flashé peu avant Arlon, en janvier dernier. Il n’a pu être poursuivi. Il risquait une amende de 200 euros, voire un éventuel retrait de permis. Pourquoi ? "Le véhicule est enregistré sous le nom de la société X. Après lui avoir demandé de nous fournir le nom du chauffeur, 2 rappels ont même été envoyés à l’entreprise, celle-ci ne s’est pas exécutée", explique le magistrat.

Cette multinationale a donc été, fort logiquement, condamnée pour ne pas avoir fourni le nom du coupable : 1 600 euros d’amende. "Une broutille peut-être, mais qui montre la direction que la justice souhaite, plus que jamais, prendre. Tolérance zéro pour ces chauffards, tous ceux qui commettent des infractions de roulage sur le sol belge et qui ne sont pas punis. Il faut que ça cesse."

Cette amende est plus que symbolique et peut-être les prémisses d’un changement de comportement pour tous ceux qui continuent à, d’une certaine manière, protéger les coupables. "Il faut penser que notre objectif premier reste de préserver la sécurité routière des usagers de la route", conclut-il. Voilà les "plaques jaunes" prévenues….

L.T.