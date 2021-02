Mercredi, les hôpitaux de Marche et Bastogne ne comptaient plus aucun patient atteint du Covid. Une première depuis le début de la seconde vague, nous confirme le docteur Philippe Deleuse, directeur médical des deux sites hospitaliers. Toujours en phase 1B avec 50% des lits de soins intensifs réservés aux patients Covid, les hôpitaux luxembourgeois devraient prochainement redescendre en phase 1A.

« Il faut pour cela cela qu’il y ait moins de 25% de lits réservés Covid aux soins intensifs », explique le docteur Deleuse. « Nous aurions pu le faire pour Marche et Bastogne, mais on veut une politique générale pour l’ensemble de Vivalia et les chiffres étaient encore un peu élevés à l’hôpital d’Arlon. On attend que tout soit clean pour redescendre en phase 1A. »

Les unités de soins intensifs des hôpitaux de Marche et Bastogne comptent actuellement 8 lits dédiés au patients Covid, les unités classiques, 32. Des chiffres à diviser par deux en cas de retour à la phase 1A. Malgré cette tendance au retour à la normale, la prudence reste de mise. « Nous n’avons par exemple pas levé les mesures qui encadrent les visites, en raison de l’apparition des différents variants notamment. » D’après les chiffres publiés sur le site de Sciensano, les hôpitaux de la province comptaient encore 18 patients atteints du Covid 19 ce mardi, dont 4 en soins intensifs.