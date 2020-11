Plusieurs incendies à Chiny, Durbuy et Marche Luxembourg N.P Dans les trois cas, les pompiers ont pu rapidement maitriser les flammes. © D.R

Les pompiers de la province du Luxembourg sont intervenus sur plusieurs incendies ce jeudi. Fin de matinée, les équipes du poste de Florenville ont été mobilisées dans une habitation de la rue des Remparts, à Izel, dans la commune de Chiny. Un feu s’est déclaré vers 11h au niveau d’un matelas. La chambre dans laquelle celui-ci se trouvait est complètement détruite. Heureusement, les flammes ont pu être maîtrisées avant que l’incendie ne se propage au reste du bâtiment.



Plus tard dans la journée, vers 16h, c’est à Petite-Somme, dans la commune de Durbuy, qu’un incendie s’est déclaré au niveau d’une toiture. Les pompiers de Marche et Érezée ont pu maîtriser les flammes assez rapidement. Ils sont néanmoins restés sur places pour surveiller l’évolution de la situation.



Trois quarts d’heure plus tard, les pompiers se sont rendus à Marloie, dans la commune de Marche, pour un dégagement de fumée au niveau d’une cave. Ils étaient toujours sur place en fin de journée pour essayer d’en déterminer la cause.