La zone de police de Gaume vient de se doter de 2 drones. Ils seront manipulés par 4 agents. Deux venant d’une autre zone de police, deux appartenant à la ZPG. Un appareil classique, petit et léger. Un autre plus lourd et plus complet, vu qu’il est équipé d’une caméra thermique. "Un investissement total estimé à 32.697€ TTC, réparti comme suit : licence pilote (342€/pilote), visites médicales (100€/pilote), examens pratiques (301€/pilote), examens théoriques (103€/pilote), Streaming (4.011€) et assurances (1.300€/an). A cela s’ajoute une formation de 5.241€ pour les 2 pilotes gaumais", précise le commissaire Jean-Yves Schul.