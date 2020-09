Fin juillet, la commune de Marche adoptait une ordonnance de police imposant le port du masque dans la plupart des rues commerçantes du centre-ville. Un règlement que les autorités locales ont choisi d’assouplir.

« De manière générale, il convient de porter à tout moment une protection faciale là où le bon sens le dicte », précise le Collège communal. Le port du masque reste ainsi obligatoire en cas de rassemblement sur la voie publique et en cas de fortes fréquentations sur les trottoirs, devant les devantures des magasins, à proximité des écoles aux heures d’affluences, etc. Idem dans les commerces, sur le parking des surfaces commerciales de plus de 400m², dans les zonings de la Pirire, du Carmel et du Wex, sur l’ensemble des plaines et aires de jeux/multisports, ainsi que dans les zones de marchés et de brocantes. Mais il n’est plus imposé de manière aussi stricte dans les rues du centre-ville, à condition que les distances puissent être respectées. Infos sur www.marche.be.