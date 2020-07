Suite au Conseil National de Sécurité qui s’est tenu ce jeudi, quelques villes de la Province de Luxembourg ont décidé d’imposer le port du masque dans l’espace public.

AUBANGE

C’est notamment le cas à Aubange, où les personnes se rendant sur les marchés d’Athus et d’Halanzy devront le porter. De plus, toutes les personnes âgées de plus de 12 ans, ainsi que les personnes âgées, devront également le mettre dans les rues suivantes : Grand rue, Place du Brull, Place des Martyrs, Quartier Pesch, Rue du centre, Rue de Rodange, Zoning des Acacias à Athus. Place Gigi à Aubange. Grand Place, Rue de la Motte et de la fraternité à Halanzy.

BOUILLON

La situation est la même à Bouillon : parking de l’Ange Gardien, quai de la Tannerie, quai et rue de la Maladrerie, place Saint-Arnould, pont de Liège, quai du Rempart, pont de France, rue du Collège, quai des Saulx, boulevard Heynen, boulevard Vauban jusqu’au Bastion de Bretagne, Grand’Rue, ruelle de l’Abreuvoir, ruelle du Lavoir, ruelle des Petits Escaliers, rue des Augustins dans sa section entre la Grand’Rue et la rue Georges Lorand, rue du Brutz, ruelle du passage, rue du Château, Esplanade Godefroy,

Rochehaut : sur la RN 893 dans sa section comprise rue du Palis, à partir de l’église, place Marie Howet et route de Alle jusqu’à la fin du parking du Point de Vue, place Marie Howet dans son intégralité, rue de la Cense et rue des Moissons.

Botassart : à partir du parking du point de vue jusqu’au point de vue.

DURBUY

La brocante de Barvaux. Sur le périmètre de la Petite Batte à Bomal.Sur le périmètre de Durbuy vieille ville : le cœur historique (Le Vieux Durbuy), et la zone comprise entre ses rues adjacentes (rue du Comte Théodule d’Ursel, Neuve Voie, Rue de la Haie, chemin des Houblonnières, Rue Fond de Vedeur et Allée Louis de Loncin).

LA ROCHE

Le centre-ville et touristique est impacté : sur et autour de la Place du Bronze y compris la rue des Bateliers et passerelle piétonne. De la ruelle des Chats vers Pérovette. Dans la Grand’rue (soit de la Place du Bronze à la station Total rue de Cielle.) Sur le Quai de l’Ourthe, Quai du Gravier et dans toutes les rues adjacentes. Dans la rue Clérue.

NEUFCHATEAU

« On va rappeler les mesures de distanciation dans le secteur de l’Horeca. Dans la Vallée du Lac, un sens de circulation sera installé pour les promeneurs autour du lac même et le port du masque sera obligatoire dans cette Vallée du Lac », dixit Michelle Mons delle Roche, la bourgmestre.

WELLIN

L’accès au site « Passerelle Maria » en bord de Lesse est interdit. « Vu la concentration de touristes et du public qui ne respectent pas les gestes barrières », dixit le bourgmestre.