Le soulagement aura été de courte durée pour les proches de David Schweicher, le jeune homme de 26 ans, porté disparu depuis dimanche, puis retrouvé sain et sauf.

En effet, le parquet du Luxembourg vient d’annoncer que le jeune homme qui avait quitté, dimanche vers 17 h 30, le Grand hôtel de Flandre situé place de la Station à Namur, est à nouveau recherché.

Le magistrat de garde précise qu’à peine retrouvé, David Schweicher a pris la poudre d’escampette, plongeant à nouveau sa famille dans un profond désarroi.

L’avis de recherche, diffusé à la demande du parquet, division Arlon, a été réactivé.

David mesure 1m85 et est de corpulence mince. Il a les yeux bleus et les cheveux châtains coupés court. Il porte des lunettes et a une barbe de plusieurs jours.

Au moment de sa disparition, il portait un pantalon gris foncé, un pull blanc cassé et des chaussures noires.

Si vous avez des informations sur cette disparition inquiétante, veuillez contacter les services de police au numéro gratuit 0800/30.300.