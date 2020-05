Les bourgmestres de la zone Famenne Ardenne encouragent les commerçants à exiger le port du masque

​Les bourgmestres de la région Famenne Ardenne ont préparé, en collaboration avec la direction et l’ensemble du personnel de la zone de police, le déconfinement, en particulier la réouverture des commerces du 11 mai. Les communes de cette zone sont Durbuy, Erezée, Gouvy, Hotton, Houffalize, La Roche-en-Ardenne, Manhay, Marche-en-Famenne, Nassogne, Rendeux, Tenneville et Vielsalm.

​"Nous sommes persuadés de l’utilité du masque lorsque les règles de distanciation sociale risquent d’être mises en péril", soulignent-ils dans un communiqué. "Bien que son port ne soit pas obligatoire et dans le souci de gérer cette réouverture de la manière la plus efficace pour la zone et dans l’intérêt sanitaire de la population, nous formulons une série de recommandations."

Ainsi les 12 bourgmestres recommandent très vivement l’utilisation du masque dans les commerces et dans l’espace public à proximité direct de ceux-ci, à savoir les parkings, les rues commerçantes etc. Ils encouragent les commerces à exiger le port du masque à leur clientèle.

Ils assurent, par ailleurs, que toutes les mesures seront prises par la zone de police afin de faire respecter les distances de sécurité et l’interdiction de tout rassemblement. Et dès lors, ils demandent à l’ensemble de la population d’agir avec bon sens et civisme dans cette phase du déconfinement.

​Les bourgmestres tiennent également à remercier pour leur travail et leur efficacité l’ensemble des membres du personnel de la zone de police dans la gestion des différentes phases de la lutte contre l’épidémie de coronavirus.



​"Plus que jamais, pour protéger le personnel soignant de notre province, la police locale et les autorités communales, en collaboration avec les autorités fédérales représentées par le gouverneur et le procureur du Roi, travaillent de concert afin de limiter la propagation de l’épidémie et veillent à ce que cette nouvelle phase du déconfinement se déroule de façon harmonieuse", concluent-ils.