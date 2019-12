Un homme de 55 ans doit répondre du viol de son fils de 12 ans devant le tribunal correctionnel de Marche-en-Famenne. S’il reconnaît avoir eu des rapports sexuels avec l’adolescent, le prévenu affirme l’avoir fait à sa demande.

"Nous étions dans la salle à manger et mon fils a commencé à me poser des questions sur la sexualité", expliquait-il en octobre dernier lors de l’instruction d’audience. "Il m’a répondu qu’il aurait voulu essayer avec moi, mais qu’il n’avait jamais osé me le demander. Je lui ai répondu que cela ne se faisait pas. Mais on a continué à discuter. Je lui ai alors dit que s’il voulait essayer quelque chose sur moi, c’était d’accord. Je l’ai laissé me pénétrer et on s’est masturbé chacun de notre côté. Mais sans se toucher."

Le père affirme que les rapports étaient pleinement consentis, mais qu’il n’y a pas participé de manière plus active. "J’aurais été incapable de faire ça à mon fils". À cela s’ajoute une prévention d’attentat à la pudeur sur l’adolescent de 12 ans, mais aussi sur le jeune frère de ce dernier. Deux mois se sont écoulés depuis l’instruction d’audience, le temps pour un centre de santé mentale de se pencher sur l’affaire. Réquisitoire et plaidoiries ont donc repris mercredi sur base du rapport émis dans la foulée. Et le rapport en question fait littéralement bondir le ministère public.

"Monsieur reconnaît avoir laissé son fils le pénétrer, mais il dément les accusations de viol. Rappelons-lui qu’être pénétré, c’est aussi un viol, mais ça ne semble lui être rentré dans la tête", fulmine le substitut du procureur. "Le prévenu dit avoir accepté pour que son fils n’expérimente pas sur quelqu’un d’autre qui ne serait pas consentant. C’est tout à fait logique", ironise le magistrat.

L’enquête scolaire réalisée dans le cadre du dossier présente en effet l’adolescent comme "un véritable pervers sexuel".

Le prévenu aurait déclaré au centre de santé mentale que, suite à leur relation sexuelle, son fils s’était calmé à l’école et que ses notes avaient remonté. "Monsieur a donc eu des rapports sexuels avec son fils pour qu’il ne viole pas ses camarades et qu’il ait une scolarité normale. Le pire dans ces déclarations, c’est qu’on justifie en assurant que c’était pour aider les victimes."

Le parquet réclame 7 ans d’emprisonnement. Du côté de la défense, on déplore l’absence d’auditions vidéo-filmées. "L’expertise psychologique des enfants aurait été utile vu la personnalité du fils aîné", observe Sylvain Danneels, avocat de la défense. "Nous sommes face à un jeune qui ne va pas bien et qui a déjà subi des abus qui n’ont rien à voir avec Monsieur."

Les filles du prévenu se sont également expliquées dans une attestation de moralité transmise au parquet peu de temps avant la reprise du procès. "Elles n’ont jamais eu à se plaindre de Monsieur", poursuit Me Danneels. "Mon client ne se résume pas à ce dossier. Il a été quelqu’un qui pouvait être un bon père de famille et un bon travailleur."

La défense sollicite un sursis probatoire. Jugement le 3 janvier.