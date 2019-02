La scène n’est pas banale. La victime d’une agression sur le quai de la gare de Libramont, qui avait repoussé son agresseur vers les voies, lui a dans la foulée porté assistance pour éviter d’être fauché. Les faits avaient eu lieu le 2 avril 2017 vers 19 h.

Selon des témoins, sans véritable raison, un homme s’est approché d’un autre passager pour lui chercher des misères. Une agression verbale avec un coup de boule. Dans un geste de défense, la victime a repoussé son agresseur qui est tombé, sans que cela soit voulu, sur les rails alors qu’un train arrivait. Mais la victime a bondi aussi sur les voies, pour écarter l’autre homme et lui éviter un choc frontal. L’agresseur, touché cependant à la jambe, en garde encore des séquelles.

Le dossier a été abordé jeudi devant le tribunal correctionnel de Neufchâteau. Et ce dans le sens des témoignages. L’homme blessé doit répondre comme prévenu de coups et blessures et son sauveur s’est constitué partie civile comme victime d’une agression. Une agression, qui selon son avocate Me Anne-Catherine Mignon, pourrait avoir des connotations racistes.

Du côté du parquet, la substitut Anne Sophie Guilmot parle aussi d’une scène dans laquelle l’agressé en arrive à sauver la vie de son agresseur. "Il a a joué le bon Samaritain et pour le même prix, il n’y aurait peut-être eu personne pour raconter l’histoire", estime la représentante du ministère public réclamant une peine de 18 mois de prison envers le prévenu. À la défense, Me Quentin Massaux, avance que les autres personnes sur le quai n’ont peut-être pas assisté au début de l’altercation. De quoi plaider un partage de responsabilités et la provocation. Une peine de travail est sollicitée. Le prévenu s’est lui tourné, à l’audience vers l’autre protagoniste, pour le remercier pour son acte. Jugement le 14 mars.