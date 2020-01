Les communes gaumaises, en difficulté financière, réclament une aide structurelle.

La ministre de la Forêt, Céline Tellier, a décidé de prolonger l’interdiction de circuler en forêt dans la zone infectée par la peste porcine africaine, jusqu’au 15 mai. Une prolongation qualifiée d’indispensable car le virus est toujours bien présent.

"L’objectif reste de retrouver une zone indemne au plus vite et d’assurer la sécurité de tous les usagers de la forêt dont les promeneurs", précise-t-elle. "Je vise la dépopulation totale des sangliers d’ici mars 2020 dans la zone infectée et autour de celle-ci. Les dérogations ont été élargies, notamment pour faciliter certains travaux forestiers."

En Gaume, sur les 4 622 sangliers analysés, ou en cours d’analyse, depuis le début de l’épidémie, 831 cas se sont avérés positifs. À la suite de la découverte d’un cadavre positif près de Neufchâteau, la zone infectée a été légèrement élargie en décembre dernier. Sur le terrain, les efforts de chasse se poursuivent intensément tout comme la recherche de cadavres de sangliers.

Une dizaine de communes sont, en tout ou en partie, concernées. À Virton, le maire, François Culot, se dit en phase avec cette décision.

"L’interdiction est maintenue car la maladie n’a pas été totalement éradiquée. Je préfère cela plutôt que des demi-mesures. Il faut être rigoureux et strict si l’on veut en finir avec ce virus. Je soutiens la ministre dans sa démarche."

Le bourgmestre de Tintigny, Benoît Piedbœuf, constate, pour sa part, que la ministre est plus prompte à interdire qu’a indem niser les communes, en grande difficulté sur le plan financier. "Il serait temps qu’elle se préoccupe des conséquences financières. Les pertes au niveau des ventes de bois sont très importantes. L’accord de gouvernement n’a débouché sur rien de concret."

Un avis que partage Sébastian Pirlot, bourgmestre de Chiny. "On se demande quand le gouvernement va se décider à soutenir les communes. Je constate que les grandes déclarations ne sont pas suivies d’effet. Nous n’avons pas encore eu de réponse au courrier envoyé."

À Meix-devant-Virton, le bourgmestre Pascal François en a marre."Nos finances sont dans le rouge et tout ce que l’on nous a proposé jusqu’ici c’est un accès à un prêt sans intérêt. Or, lorsqu’on emprunte, il faut rembourser. Chez nous, on essaie de limiter les emprunts. Ce pseudo-soutien ne nous satisfait pas. Nous réclamons, au plus vite, une aide structurelle digne de ce nom. Les bourgmestres gaumais vont poursuivre leurs démarches jusqu’au moment où ils seront entendus", conclut-il.

Nadia Lallemant