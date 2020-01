Les forêts restent interdites d’accès jusqu’au 15 mai 2020.

C’est un coup de massue de plus que les cyclistes - VTTistes plus exactement- viennent de prendre. La ministre Céline Tellier vient en effet de prolonger jusqu’au 15 mai prochain l’interdiction de circuler en forêts, celles qui sont contaminées par la PPA (Peste Porcine Africaine). A peine l’information divulguée, que les premiers commentaires sont apparus sur les réseaux sociaux. Et ils n’épargnent pas la nouvelle ministre, qui n’est pourtant pas à l’origine du problème. "Mais c’est quoi, comme décision ? Sérieusement, ces ministres (sic)…C’est une catastrophe pour tous les amoureux de la nature. On en a ras-le-bol d’être pris en otage. Pendant ce temps, on autorise les exploitants forestiers ou les chasseurs à accéder aux bois. On se moque de nous", disent-ils.

Conséquence ? Quelques randonnées planifiées dans le calendrier doivent être annulées/reportées. Bien qu’on ne parle pas nécessairement d’un manque à gagner important pour ces passionnés, ceux-ci s’interrogent sur ce qu’ils voient chaque week-end dans leur région. Il y aurait deux poids, deux mesures, selon eux. "On ne peut pas circuler en vélo, mais on voit quand même des marcheurs en forêt. Ils sont dans l’illégalité, mais sont-ils vraiment contrôlés ? J’ai l’impression qu’on les laisse faire", nous explique ainsi Jean-Paul Baraka.

Nous avons donc voulu savoir si les agents du DNF constataient la même chose sur le terrain. Et si oui, connaître les sanctions éventuelles que ces promeneurs risquaient. "On reste attentif sur le terrain. Il y a parfois des personnes qui ne respectent pas l’interdiction. Je me souviens d’une personne qu’on avait prise sur le fait dans les bois avec son chien. D’une manière générale, les gens sont réceptifs et compréhensifs. Même si on remarque parfois que certains panneaux d’interdiction sont arrachés, sans doute dû à une frustration de certains, cela reste des cas isolés Le montant de l’amende ? Il varie de quelques centaines d’eu-ros à plusieurs milliers d’euros. C’est en fonction de l’infraction commise", précise de son côté le responsable DNF du cantonnement de Virton, David Storms.

L.T.