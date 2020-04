Le rapport de l’Afsca se montre favorable à une réouverture de la circulation sur les chemins

La forêt gaumaise impactée par la peste porcine africaine, sera-t-elle rouverte au grand public avant le 15 mai ? Nathalie Guilmin, porte-parole de la ministre Céline Tellier, fait le point sur le dossier.

"La ministre n’a pas attendu les demandes des bourgmestres, notamment de la commune de Tintigny, pour réfléchir aux conditions d’une réouverture. Sa volonté est, en effet, de rouvrir la forêt le plus vite possible", précise-t-elle.

Le rapport de l’Afsca, reçu récemment, se montre plutôt favorable à une réouverture de la circulation sur les chemins. "Ce rapport sera examiné ce vendredi lors d'une réunion du Comité stratégique Peste porcine africaine", poursuit la porte-parole. " Cette réunion doit permettre de préparer la révision de l'arrêté de circulation en forêt qui court jusqu'au 15 mai. Nous espérons donc effectivement pouvoir assouplir les mesures actuelles."

Reste que si ce rapport est un signal positif et sera déterminant, il doit être complété par d'autres éléments comme le nombre de sangliers encore présents dans la zone et le risque de contamination. Ces éléments seront communiqués lors de la réunion qui rassemblera différents experts de l'Afsca, de l'administration, de l'Université de Liège ainsi que le gouverneur de la Province de Luxembourg.



La ministre Céline Tellier suit donc ce dossier de près et met tout en œuvre pour qu’une décision soit prise rapidement, probablement la semaine prochaine. Pour rappel, des mesures d'assouplissement ont déjà été prises pour les activités des exploitants forestiers. En ce qui concerne la fermeture de la forêt au grand public, elle fait l'objet d'un arrêté jusqu'au 15 mai.