Selon la ministre Céline Tellier, les signaux positifs indiquent une prochaine sortie de crise

La Ministre wallonne de la Forêt, Céline Tellier vient d’annoncer une bonne nouvelle pour les habitants de la zone infectée par la peste porcine africaine : le nouvel arrêté qui entrera en vigueur le 15 mai prochain autorisera à nouveau la circulation des usagers de la forêt en zone infectée, sous certaines conditions.

Dans un premier temps, seuls les citoyens habitant à proximité de la forêt gaumaise pourront profiter de cette réouverture. En effet, le tourisme et les déplacements en voiture à des fins récréatives restent interdits jusqu’à nouvel ordre dans le cadre des mesures de confinement liées au Covid-19.

"A côté du Covid-19, une autre crise sanitaire touche depuis septembre 2018 notre région et en particulier le sud de la province du Luxembourg : celle de la peste porcine africaine", rappelle la ministre dans un communiqué. "Mais les efforts et la solidarité peuvent payer : nous avons maintenant des signaux positifs qui indiquent une prochaine sortie de crise. Ceci nous permet d’envisager sereinement la réouverture de la forêt gaumaise pour ses différents usagers et en premier lieu ses habitants."

Pour rappel, les forêts gaumaises en zone infectée étaient interdites à la circulation des usagers – promeneurs et cyclistes notamment – en raison des mesures de précaution prises dans le cadre de la lutte contre la PPA. En date du 24 mars dernier, Céline Tellier avait déjà autorisé, sous certaines conditions de biosécurité, la reprise des travaux forestiers et de l’exploitation forestière dans la zone infectée.

La ministre souligne que malgré les mesures de confinement liées à la lutte contre le Covid-19, le Département Nature et Forêt du Service public de Wallonie a poursuivi ses efforts pour limiter au strict minimum la population de sangliers dans la zone notamment durant le mois de mars, une période favorable pour les mises bas des laies. La situation est jugée sous contrôle par le Comité stratégique Peste porcine africaine. Aucun nouveau cas positif n’est par ailleurs à déplorer depuis l’ossement découvert à Bellefontaine le 4 mars dernier.

Ces éléments permettent d’envisager une réouverture à la circulation pour l’ensemble des usagers. Cette évolution positive se base aussi sur les recommandations du Comité scientifique auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA), sollicité par la Ministre, qui préconise une reprise sous conditions de la plupart des activités en forêt.

Certaines restrictions d’accès à la forêt resteront donc nécessaires afin de garantir la sécurité des promeneurs et limiter tout risque de propagation du virus et de reprise de l’épidémie : il est interdit de quitter les sentiers et chemins, y compris pour les cueillettes de champignons ou de fleurs et de circuler la nuit. Interdiction également de jeux dans les bois pour les mouvements de jeunesse.