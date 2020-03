La ministre wallonne de l’environnement, de la nature et de la forêt, Céline Tellier, a signé, mardi, un arrêté ministériel permettant la reprise des travaux forestiers et de l’exploitation forestière, sous conditions, dans la zone infectée par la Peste Porcine Africaine. Cet arrêté est entré en vigueur jeudi.

"Cette décision, prise en concertation avec le comité stratégique PPA, se base sur le rapport du Comité scientifique auprès de l’Afsca. Elle répond aux demandes du secteur forestier reçu le 20 février par le gouvernement wallon", précise la ministre. "La reprise d’activité ira de pair avec la poursuite des travaux de prospection des cadavres de sangliers et des actions de dépopulation comme les tirs de nuit et les pièges, dans la zone."

Certains travaux forestiers pourront être réalisés après notification auprès du DNF. Il s’agit plus précisément de dégagement, de taille et d’élagage des jeunes plants et semis naturels avec des outils à main, à la débroussailleuse et à la tronçonneuse.

Les opérateurs devront notifier tout cas de sanglier découvert et désinfecter leur matériel et leurs vêtements selon les normes strictes de biosécurité en vigueur dans la zone. Les exploitants forestiers professionnels pourront réaliser la récolte de bois après autorisation du DNF. Les travaux de gyrobroyage et de peignage restent interdits.

L’entrée en vigueur de l’arrêté a été accueillie favorablement par le secteur même si elle intervient dans un contexte particulier. "Cette bonne nouvelle est, malheureusement contrebalancée par la situation économique générale morose", a réagi François de Meersman, secrétaire général de la confédération belge du bois. "En effet, après les scolytes et la peste porcine africaine, le Covid-19 est une crise supplémentaire qui impacte l’ensemble du secteur. De nombreuses entreprises sont à l’arrêt et les débouchés au niveau des ventes de bois sont à présent très limités."

En ce qui concerne les feuillus qui ne peuvent être abattus pendant la période de nidification, du 1er avril au 30 juin, François de Meersman espère que, dans le contexte actuel, des dérogations seront accordées.

Nadia Lallemant