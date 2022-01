La décision provinciale relative à l’octroi d’une prime au personnel infirmier engagé entre le 1er janvier 2022 et le 30 septembre 2023 dans les hôpitaux de Vivalia, a fait bondir la CSC Services publics. Le syndicat qualifie cette mesure de discriminatoire.

"La Province a dégagé un budget d’un million d’euros, rappelle Sylvain Fievez, délégué permanent CSC Services publics à Vivalia. Parmi les mesures annoncées, il y a cette prime de 7 000 euros à l’engagement pour tout nouvel infirmier avec, au minimum, une durée de trois ans de contrat à partir du 1er janvier 2022. Un contrat de trois ans : le temps nécessaire à une nouvelle infirmière pour se former avant de partir vers le Grand-Duché ? La province a-t-elle gagné au loto ? N’était-elle pas en grande difficulté financière ?"

Selon la CSC Services publics, cette prime va mettre à mal le secteur des soins de santé en province du Luxembourg. "On pourrait craindre des démissions rapides du personnel infirmier dans les maisons de repos gérées par des CPAS pour rejoindre Vivalia, poursuit Sylvain Fievez. Les homes sont, en effet, aussi en grande difficulté de recrutement. Le raisonnement est identique pour les soins à domicile."

Le syndicat déplore, par ailleurs, que des fonds ne soient pas dégagés pour le personnel en place. "Quel signal la Province donne-t-elle au personnel qui, depuis plus de deux ans, se bat au quotidien contre le coronavirus dans des conditions qui se dégradent de jour en jour ? Cette prime risque d’engendrer des frustrations et accentuer les départs d’un personnel qualifié mais fatigué et à bout. Imaginez la réaction d’une infirmière engagée dans le courant du mois de décembre et la colère du personnel en place qui attend depuis des mois une revalorisation salariale."

La CSC Services publics rappelle que la pénurie ne touche pas que les soignants mais aussi les technologues en imagerie médicale, les technologues de laboratoire, les aides-soignants, les assistants logistiques et les ouvriers qualifiés. "Que fait-on avec eux ? Ne sont-ils pas aussi indispensables qu’une infirmière ?"

À l’heure où l’on parle de l’implémentation de l’IFIC, avec une volonté d’harmoniser les salaires de l’ensemble des soignants sur le territoire, le syndicat se demande où est la cohérence.

"Nous sommes conscients qu’il faut renforcer l’attractivité de la profession infirmière mais nous nous interrogeons sur la méthode. La consultation des partenaires sociaux était nécessaire afin de discuter du meilleur moyen à mettre en place pour renforcer l’attractivité. Nous regrettons qu’elle n’ait pas eu lieu", conclut Sylvain Fievez.

Nadia Lallemant