Suite à une panne nationale les numéros 112, 101, 100 et 1733 peuvent être indisponibles. Au besoin, des numéros alternatifs sont mis en place en province de Luxembourg.

Pour joindre le 112, 100 et 1733 : Via proximus +32471513154, Via Orange +32471513164, Via Base +32471513169. Pour le 101 : +32 63 88 17 60