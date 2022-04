La constitution du jury s'est déroulée mercredi. Six hommes et six femmes composent le jury dans le cadre du procès de Philippe Lemaire. Les jurés suppléants sont trois femmes et un homme.

Le Bastognard de 52 ans est accusé du meurtre avec préméditation de son ex-compagne, Marie-Thérèse Roufosse, abattue d'une balle dans la tête le 15 juillet 2018 alors qu'elle se trouvait au comptoir de son café "Au New Tacot", à Bastogne.

Activement recherché, Philippe Lemaire s'était rendu de lui-même à la police après deux jours de cavale. Il avait immédiatement reconnu les faits dont il était suspecté. Les diverses personnes auditionnées durant l'enquête évoquent la relation tumultueuse qu'entretenaient la victime et le tireur, présenté comme un homme jaloux et possessif.

Son procès devant la Cour d'Assises du Luxembourg, à Arlon, devrait s'étendre sur cinq jours. Les débats débuteront lundi avec l'interrogatoire de l'accusé. Par la suite, enquêteurs, magistrats, avocats et témoins prendront tour à tour la parole pour permettre aux membres du jury de se forger une conviction quant au sort à réserver à l'accusé.