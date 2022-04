Parties civiles et ministère public ont livré leurs plaidoiries et réquisitoire sur la culpabilité de Philippe Lemaire jeudi après-midi devant la Cour d'assises du Luxembourg à Arlon. Tous s'accordent pour dire qu'il a prémédité le meurtre de Marie-Thérèse Roufosse le 15 juillet 2018. Y compris la défense, qui a refusé de plaider sur la question de la préméditation.

Le jury de la cour d'assises s'est retiré jeudi après-midi pour débattre de la culpabilité de Philippe Lemaire, accusé de l'assassinat de Marie-Thérèse Roufosse. Une délibération dont l'issue ne laisse planer que peu de doute dans la mesure ou avocats des parties civiles, ministère public, mais aussi avocats de la défense s'accordent pour dire que l'accusé a bel et bien prémédité son geste.

L'avocat général et les avocates des parties civiles ont invoqué les multiples menaces proférées par l'accusé à l'encontre de la victime, l'existence d'une planque dans les bois ou encore l'intention de Philippe Lemaire d'abandonner son GSM sur place pour échapper à toute forme de traçage. Ils s'appuient encore sur le rapport psychiatrique évoquant l'absence de remords dans le chef de l'accusé, et soulignent le risque élevé de récidive.

Plus tôt dans l'après-midi, l'avocat de la défense Dimitri De Coster annonçait qu'il ne comptait plaider ni sur la question de la préméditation, ni sur la culpabilité. "J'ai l'intime conviction que Philippe Lemaire a assassiné Marie-Thérèse Roufosse. J'ai un peu le sentiment de trahir mon client, mais je ne peux pas plaider contre mon intime conviction", a-t-il déclaré.

Lundi, les avocats de la défense avaient été désignés d'office pour représenter leur client après avoir annoncé qu'ils déposaient leur mandat en raison d'un désaccord avec l'accusé.