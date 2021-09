La société Ardenne Volaille de Bertrix projette, on le sait, de construire sur le zoning industriel de Recogne, au Pré aux Epines, un abattoir à volaille d’une capacité de 30 000 poulets par jour. En juillet dernier, au conseil communal, la bourgmestre avait indiqué qu’un tel projet s’inscrivait logiquement dans ce zoning industriel et était porteur en termes d’emplois.

Laurence Crucifix vient d’annoncer, dans un communiqué, qu’elle est défavorable au projet.

" Dans ma fonction de bourgmestre, je suis favorable aux projets pourvoyeurs d’emplois et de nouveaux investissements sur la commune. Cela doit se faire dans le respect de l’environnement et de notre qualité de vie", précise-t-elle. " Dans le cadre de la demande du permis unique pour la construction et l’exploitation d’un abattoir à volailles à Recogne, le collège et moi-même n’avons pas toutes les garanties vis-à-vis des impacts environnementaux. Je fais donc le choix de la prudence, en me positionnant officiellement contre leur installation dans le zoning industriel d’Idelux."

Elle ajoute : "Légalement ce projet de classe 2 n’est pas soumis à une étude des incidences sur l’environnement. Cependant, la lecture du dossier, bien que largement documenté, révèle quelques lacunes et interrogations sur l’impact environnemental réel que pourra avoir ce projet. Plus particulièrement au niveau du rejet des eaux usées. Sur base des informations actuellement disponibles, en concertation avec les différentes parties, le projet de l’abattoir ne rencontre donc pas mes attentes."