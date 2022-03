Le collectif "Celly, c’est nous" annonce qu’il sera présent au conseil provincial ce 25 mars. Opposé au projet de centre touristique de la société Mamm-Ut sur le site du Celly, près de Lavacherie (Sainte-Ode), il a lancé une pétition.

" Notre collectif représente plus de 2500 citoyens ayant signé la pétition contre l'urbanisation de la forêt ardennaise ,précise le mouvement citoyen dans un communiqué. Malgré ces 2500 signataires, le conseil provincial a mis à l'ordre du jour l'approbation du projet de compromis de vente du Domaine du Celly à la sprl Mamm-Ut via l’ASBL Sainte-Ode et Sana Belgica."



Cette société Mamm-Ut Invest compte développer un vaste complexe touristique de luxe comprenant, entre autres, des gîtes de grande capacité, un hôtel et leurs activités annexes, et ce malgré que le Domaine du Celly soit repris au plan de secteur en zone de services publics et équipements communautaires, en zone forestière et en zone agricole.