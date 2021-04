L’ASBL Santé Ardenne vient de faire le point sur la vaccination de la population depuis le 16 mars en province de Luxembourg. À la fin de la 2e semaine de fonctionnement des centres de vaccination, du lundi 22 au samedi 27 mars, c’est près de 6100 personnes qui se sont fait vacciner selon le décompte final.

La semaine actuelle, à savoir la 3e semaine, du 29 mars au 3 avril, devrait être du même ordre de grandeur au terme de la journée de ce samedi, ce qui portera la population luxembourgeoise vaccinée à 17 800 personnes, hors personnel hospitalier et MR-MRS.

La semaine prochaine, du 5 au 11 avril, le rythme va s’accélérer. " Une belle montée en puissance s’annonce, car un peu plus de 8400 personnes ont d’ores et déjà pris rendez-vous dans l’un des cinq centres de vaccination", précise le porte-parole de Santé Ardenne. " Ils seront pratiquement tous ouverts toute la semaine, matin et après-midi, à l’exception du lundi de Pâques. Les équipes sont cependant prêtes à travailler dimanche et jours fériés compris à l’avenir, mais le nombre de vaccins disponibles, bien qu’il soit en nette augmentation, ne justifie pas encore ces ouvertures exceptionnelles."

Rappelons que les centres sont dimensionnés et préparés pour travailler 6 jours sur 7, 12 h par jour pour les centres de proximité et jusqu’à 15 h par jour pour le centre majeur de Marche-en-Famenne. Si les horaires couverts la semaine prochaine ne sont pas encore de cet ordre, cela pourrait être le cas dans les semaines à venir puisque la Région wallonne annonce d’importantes livraisons.

La gestion quotidienne de ces centres représente un défi colossal pour toute une série d’acteurs. Si le secteur de l’évènementiel en charge de la logistique est plus habitué à ces exercices à grande échelle, c’est une autre histoire pour le corps médical, comme l’explique le docteur Guy Delrée, directeur général des centres de vaccination pour la province de Luxembourg.

" Pour chaque demi-journée, nous devons compter un pharmacien, un médecin généraliste, une infirmière par ligne et une à deux infirmières pour la préparation des vaccins. Sans compter les directions médicales qui, si elles ne sont pas présentes en permanence, assurent la coordination médicale. Cela n’a l’air de rien comme cela, mais pour une région en pénurie de médecins généralistes et d’infirmiers, c’est une gageure que de compléter des horaires. C’est l’occasion pour moi de remercier toutes les personnes en coulisse qui gèrent les prises de rendez-vous, les plannings, l’accueil, etc. ainsi que mes confrères et consœurs qui répondent présents à nos appels."

La mobilisation la plus importante et la plus exigeante est celle des infirmiers et infirmières. " Cette profession est au cœur du processus", poursuit le docteur Delrée. " Sans cette mobilisation extraordinaire, il serait impossible de faire tourner les centres. Ce travail de titan, on le doit au consortium Luxinfi qui regroupe au sein d’une toute jeune ASBL les infirmiers de première ligne de soins de la province."

Le porte-parole de Santé Ardenne indique, par ailleurs, que l’antenne de vaccination de Bouillon sera bel et bien ouverte les 12, 13 et 14 avril de 9h à 18h (et non le 19 avril comme annoncé par précédemment). À l’heure actuelle, plus de 1080 plages horaires sont disponibles pour les seuls habitants de la commune de Bouillon et plus de la moitié ont déjà trouvé preneurs " Il est Inutile d’espérer pouvoir s’y inscrire si vous êtes d’une autre commune. De toute façon, suffisamment de plages horaires sont ouvertes quotidiennement dans les autres centres. Les patients de plus de 65 ans de Bouillon sont donc invités dès aujourd’hui à se munir de leur invitation et de leur code pour prendre rendez-vous le plus vite possible."