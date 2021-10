En province de Luxembourg, 80,1% de la population de plus de 18 ans est totalement vaccinée. Ce taux de vaccination continue de monter très progressivement, ce qui se traduit notamment par de nombreux rendez-vous pour des premières doses que ce soit au centre de vaccination de Libramont, à la Vaccimobile ou chez les médecins généralistes.

Suite à l’annonce de 3e doses pour les 65 ans et plus, le centre de vaccination de Libramont étend progressivement ses jours et heures d’ouverture. La réouverture des centres de Marche et d’Arlon se prépare pour fin octobre-début novembre. Des solutions pour assurer une offre de vaccination à Bastogne, Virton et en périphérie sont proposées.

Les médecins généralistes qui vaccinent depuis maintenant deux semaines dans leur cabinet ont eux aussi accéléré le rythme après une première semaine de rodage. L’ensemble des médecins traitants ont ainsi administré plus du double de doses cette semaine par rapport à la semaine qui précède.

La deuxième semaine de tournée de la Vaccimobile s’est achevée avec un bilan de plus de 1150 doses administrées en neuf étapes. Cela représente pour la semaine dernière près de 35% des doses administrées sur la province. Le centre au LEC restant le lieu de vaccination pour une dose sur deux.

Les prochains arrêts ? Marche, Aye, Bouillon, Paliseul, Bastogne, Vielsalm, Gouvy et Houffalize. N’hésitez pas à réserver votre passage au préalable, certains lieux étant fort sollicités. Les prises de rendez-vous au call-center (063 330 030) sont nombreuses : sur les 5 premiers jours, ce dernier a enregistré près de 2800 appels. Se présenter sans rendez-vous est toutefois toujours possible jusqu’à 1/2h avant la fermeture. Les horaires de la Vaccimobile et du centre de vaccination de Libramont sont régulièrement complétés sur www.covidluxembourg.be.