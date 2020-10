Le nombre d’hospitalisations, tout comme le taux de positivité, continuent d’augmenter en province de Luxembourg. Ce lundi, 86 patients Covid dont 12 aux soins intensifs sont hospitalisés alors que dimanche, ils étaient une septantaine.

Ces dix derniers jours, Vivalia constate une augmentation du nombre d’admissions dans les hôpitaux. Si les patients étaient plus nombreux, il y a quelques jours dans les hôpitaux de l’IFAC (Marche-en-Famenne-Bastogne), ils se répartissent actuellement sur les différents sites hospitaliers.

Ce lundi, sur les 74 patients dans les unités Covid des hôpitaux, il y en a 27 à Arlon, 20 au Centre Hospitalier de l’Ardenne à Libramont et 27 sur les sites hospitaliers de l’IFAC. Les patients aux soins intensifs ? Deux à Arlon, quatre à Libramont et six à l’IFAC.

Si les admissions continuent à progresser de la même manière, l’intercommunale de soins de santé enclenchera la phase 2 A cette semaine. Le nombre de lits de soins intensifs réservé aux patients Covid passera de 50 à 60 %. Il faudra, par ailleurs, créer 15 % de lits supplémentaires.