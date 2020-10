En moyenne, 2.309 nouvelles infections au coronavirus ont été confirmées chaque jour entre le 26 septembre et le 2 octobre, selon le rapport de l'Institut de santé publique Sciensano publié mardi. Il s'agit d'une augmentation de 48% par rapport aux sept jours précédents. La barre des 3.000 nouvelles contaminations a été dépassée deux fois au cours de la semaine écoulée, le 30 septembre et le 1er octobre, avec respectivement 3.190 cas et 3.065 cas.

En sept jours, 16.163 cas ont été recensés dans le pays. Cela représente 141 personnes contaminées sur 100.000 habitants.

L'épidémie semble s'accélérer particulièrement dans les provinces du Luxembourg et de Namur, où le nombre de cas a plus que doublé en sept jours. A Namur, le nombre de nouvelles contaminations est passé à 900 entre le 26 septembre et le 2 octobre, contre 428 la semaine précédente (+110%). Dans le Luxembourg, où l'augmentation est aussi de 110%, le nombre de cas est passé de 200 à 419. L'augmentation est également forte dans le Brabant wallon (+80%), où le nombre de cas a augmenté 474 à 852, et dans le Hainaut (+66%), qui voit le nombre de nouvelles infections passer de 1.229 à 2.044.

C'est par contre toujours à Bruxelles que sont détectés le plus de cas, avec 3.504 nouveaux diagnostics, même si l'augmentation y est moins forte (+56%).

Entre le 26 septembre et le 2 octobre, 10,3 personnes sont décédées chaque jour en moyenne. Un chiffre qui a plus que doublé par rapport à la semaine précédente, au cours de laquelle chaque jour était marqué par 4,6 morts en moyenne. Au total, le Covid-19 a fait 10.078 morts en Belgique.

Sur les sept derniers jours, les hôpitaux ont admis une moyenne de 81 patients quotidiens, soit une augmentation de 26% par rapport à la semaine précédente. Sur la même période, 59 patients ont pu quitter le milieu hospitalier chaque jour en moyenne. Lundi, les patients "Covid" occupaient 937 lits dans les hôpitaux, soit 229 de plus que le lundi 28 septembre. Parmi eux, 195 patients étaient soignés dans une unité de soins intensifs, ce qui représente 55 personnes de plus en sept jours.

Quelque 258.211 tests ont été effectués entre le 26 septembre au 2 octobre, soit une moyenne journalière de 36.887 tests. Parmi ceux-ci, 7,3% se sont révélés positifs. Ce taux est néanmoins plus élevé à Bruxelles (13,8%), ainsi que dans les provinces de Liège (11%), du Brabant wallon (9,1%), de Namur (9%) et du Hainaut (7,6%).