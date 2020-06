L’Ourthe à Hotton et la Semois à Bouillon sont à nouveau ouvertes au public

La Ministre wallonne de l’Environnement, Céline Tellier, a dévoilé la liste des 24 sites officiels de baignade en plein air ouverts au public, dès ce lundi. Elle recommande de se baigner uniquement dans ces sites officiels. Ceux-ci font, en effet, l’objet de contrôles de qualité réguliers par le Service public de Wallonie et l’ISSeP, et ce, tout au long de la saison balnéaire, qui s’étend cette année du 15 juin au 15 septembre.

En province de Luxembourg, les sites de baignade de l’Ourthe à Hotton et de la Semois à Bouillon, au pont de la Poulie, sont à nouveau rouverts cet été après être restés fermés durant de nombreuses années,

Cette réouverture a lieu à la suite de la forte amélioration de la qualité de l’eau constatée ces dernières saisons, notamment grâce aux nouvelles infrastructures d’assainissement des eaux usées installées en amont - stations d’épuration, collecteurs et égouts, etc. - et à l’entretien correct de leur réseau d’égouttage par les communes.

Les autres sites officiels dans la province ? Le Lac de Chérapont (Gouvy), le Centre sportif de Saint-Léger, le Centre sportif de Libramont, l’Ourthe à Maboge (La Roche-en-Ardenne) ainsi que la Semois à Bouilllon (Pont de France), Chiny, Lacuisine et Herbeumont.

Cette année, cinq sites dont la qualité des eaux sont excellentes doivent malheureusement rester fermés au public pour cause de réhabilitation et d’aménagement. En province de Luxembourg, la Vallée du Rabais à Virton est concernée.